NRW: Mann (22) will Senioren das Auto stehlen – damit hätte er nicht gerechnet

NRW. Attacke auf Senioren in NRW!

Am Montagmorgen war ein 22-Jähriger gerade dabei, einem Seniorenpaar in Aachen das Auto zu stehlen. Doch dann passierte Etwas, womit der Mann nicht gerechnet hatte.

NRW: Mann will Senioren das Auto stehlen und erlebt große Überraschung

Gegen 9.40 Uhr versuchte der 22-Jährige auf der Niederforstbacher Straße in Aachen (NRW), eine 79-jährige Autofahrerin gewaltsam aus ihrem geparkten Pkw zu ziehen und ihr Fahrzeug zu klauen. Das teilte die Polizei am Dienstag in einer Polizeimeldung mit.

Die Seniorin war gerade wieder zu ihrem im Pkw wartenden Ehemann gestiegen, als sich der 22-jährige Tatverdächtige plötzlich dem SUV näherte und die Fahrzeugtür öffnete. Dabei sagte er: „Ich will das Auto!“ Dann versuchte der 22-Jährige, die Frau aus dem Auto zu ziehen.

Die 79-Jährige rief um Hilfe und wehrte sich mit Händen und Füßen vor dem Räuber. Sofort stieg ihr 81-jähriger Ehemann aus und holte zu einem Faustschlag aus. So gelang es ihm, den Täter von seinem Angriff abzubringen.

-----------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

-----------------------------

Polizei nimmt Mann in NRW in Gewahrsam

Auf die Situation aufmerksam gewordene Zeugen und der Ehemann hielten den 22-Jährigen anschließend bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

-----------------------------

-----------------------------

Die Beamten nahmen den stark alkoholisierten Tatverdächtigen mit zur Wache. Es folgten eine Blutprobenentnahme, Ausnüchterung in der Zelle und eine Strafanzeige wegen versuchtem Raub. Das Ehepaar blieb unverletzt. (nk)