NRW: Mann ersticht seine eigene Frau – dann ruft er bei der Polizei an

NRW. Grausame Tat in NRW!

Dienstagnacht hat ein Mann die Polizei gerufen und diese aufgefordert, nach Sennelager in Paderborn zu kommen. Wenig später eilten Polizisten zu der angegebenen Adresse und machten eine erschreckende Entdeckung.

NRW: Mann tötet Frau, dann ruft er die Polizei

Gegen 23.10 Uhr wählte der 29-Jährige den Notruf der Polizei und forderte die Beamten auf, zu einer Anschrift in Sennelager (NRW) zu kommen. Dann legte er auf. Rückrufe durch die Polizei ließ der Mann unbeantwortet.

Gegen 23.20 Uhr meldete sich der Mann dann erneut und gab an, seine Frau getötet zu haben. Daraufhin eilten Polizisten zu der Straße Am Heilandsfrieden und entdeckten dort tatsächlich die Leiche einer 20-jährigen Syrerin in einem Auto. Sie hatte Schnittverletzungen am Hals. Die Polizei nahm den 29-jährigen syrischen Tatverdächtigen schließlich vor Ort vorläufig fest.

Hintergründe zu der Tat sind indes noch unklar. Eine Obduktion soll nähere Erkenntnisse bringen.

Staatsanwaltschaft will Haftbefehl beantragen

Die Polizei hat die Mordkommission Sand eingeleitet, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Paderborn an dem Fall arbeitet. (nk)