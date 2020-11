NRW: Mann stört Polizeikontrolle – auf der Wache wird es widerlich

NRW: Die Polizei in Hagen musste sich stundenlang mit einem 50-jährigen Störenfried herumschlagen. (Symbolbild)

Hagen. Eine unschöne Nachtschicht erlebten einige Polizeibeamte in Hagen (NRW).

In der Nacht auf Montag sollten die Polizisten an der Eckeseyer Straße in Hagen (NRW) eine Verkehrskontrollstation einrichten. Kurz darauf machten sie Bekanntschaft mit einem 50-Jährigen, mit dem sie sich die ganze Nacht herumschlagen mussten.

NRW: Hagener proviziert und beschimpft Polizeibeamte

Der Hagener fuhr mit demonstrativ langsam an der Kontrollstelle der Beamten vorbei und ließ durch seine geöffneten Fenster laute Karnevalsmusik dröhnen. 30 Minuten später wiederholte sich die Szene, sodass die Beamten ihn anhielten.

Doch der 50-Jährige reagierte uneinsichtig und aggressiv, beschimpfte alle Polizisten als „rechts“. Die Beamten erhoben ein Verwarnungsgeld gegen den Mann, stellten seine Personalien fest und ließen ihn anschließend weiterfahren. Doch der Hagener hatte offenbar noch nicht genug. Wenige Minuten später kam er erneut an der Kontrollstelle an und umfuhr dabei mehrfach eine deutlich sichtbare durchgezogene Linie.

Die Polizisten hatten dem 50-Jährigen mehrfache Anhaltesignale gegeben. Foto: imago images / Tim Oelbermann

Die Beamten, die wegen der ständigen Störungen nicht ihrer Arbeit nachgehen konnten, erteilten ihm einen Platzverweis. Doch auch das schien den Mann keinesfalls zu stören. Kurze Zeit später fuhr er wieder auf provokante Weise vor – und diesmal hatten die Polizisten genug. Sie nahmen den Hagener in Gewahrsam.

Mann spricht von einem Anschlag auf die Polizei

Der Mann leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Trotz aufgezogener Maske versuchte er, im Streifenwagen herumzuspucken und bewusst in Richtung der Polizisten zu husten.

Bei seiner Festnahme leistete der Hagener erheblichen Widerstand. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Besonders schockierend: Der 50-Jährige soll gesagt haben, man müsse einen Anschlag auf die Polizei verüben. Wenn dabei 20 Polizisten ums Leben kämen, würde er sich freuen.

Widerlicher Vorfall auf der Polizeistation

Im Polizeigewahrsam nahm die bereits unschöne noch eine widerliche Wendung. Denn auf der Station zog sich der Hagener tatsächlich die Hose herunter und masturbierte in Richtung der Polizisten.

Nachdem ein Arzt eine internistische Grunderkrankung bei dem Mann festgestellt hatte, wurde eine Einlieferung in ein Hagener Krankenhaus veranlasst.

Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. Auch seine Fahrtauglichkeit soll in Kürze überprüft werden. Die Autoschlüssel verbleiben schon mal vorläufig bei der Polizei. (at)