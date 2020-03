Ein Mann aus NRW war noch nie in Prüm. Trotzdem hat er von dort einen Brief der Gemeinde erhalten.

NRW: Mann öffnet Brief von der Gemeinde – Inhalt macht ihn fassungslos

Prüm ist ein beschauliches Städtchen in der Eifel unweit vom Dreiländereck Deutschland, Belgien, Luxemburg. 13 Kilometer sind es von dort nach NRW. Immerhin gibt es in der 5000-Seelen-Gemeinde als Sehenswürdigkeiten die Sankt-Salvator-Basilika mit angeblichen Teilen der Sandalen Christi und die Barocke Abtei Prüm.

Trotzdem werden die meisten Menschen noch nie in ihrem Leben dort gewesen sein – oder je etwas von der Gemeinde Prüm gehört haben. So geht es auch einem Mann aus NRW.

NRW: Mann findet im Briefkasten Schreiben

Umso erstaunter war der Mann nun, als er kürzlich in seinem Briefkasten einen Brief der Gemeinde Prüm fand. Was darin stand, konnte er einfach nicht glauben.

In der App Jodel berichtet der Bottroper über das Schreiben, das ihn aus der Verbandsgemeinde in der Eifel erreichte, und bittet die Gemeinde um Rat.

----------------

Weitere Themen aus NRW:

Coronavirus in NRW: Drei Tote in NRW – Infiziertenzahlen explodieren ++ Stadt Duisburg geht drastischen Schritt

Hund in NRW zum Sterben ausgesetzt – Tierschützerin schockiert über DAS, was bei ihm lag: „Ich kriege...“

Hund: Frau spaziert mit ihrem Vierbeiner im Wald – dort erlebt sie Schreckliches

----------------

Mann aus NRW ist fassungslos

„Ich habe gerade einen Brief geöffnet mit einer Verwarnung wegen Parkens ohne Parkscheibe für ein Auto, das ich nicht besitze, in einer Stadt, in der ich mein Leben noch nicht war. Ist das schonmal jemandem passiert?“, fragt er dort.

Der Nutzer aus Bottrop postete ein Bild des Schreibens aus Prüm. Er soll dort am 7. Februar gegen 11 Uhr an der Kalvarienbergstraße falsch geparkt haben.

+++ Aldi-Verkäuferin reagiert mit DIESEM Schild auf Corona-Hamsterkäufe: „Wie sie sehen...“ +++

Die zuständige Sachbearbeiterin der Gemeinde Prüm war am Mittwoch dazu nicht erreichbar. (jg)