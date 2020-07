NRW: Mann nach Streit lebensgefährlich verletzt – Mordkommission ermittelt

Düsseldorf. In NRW wurde am Samstag ein Mann nach einem Streit lebensgefährlich verletzt!

Nach Polizeiangaben kam es am Samstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf (NRW) zum Streit zwischen mehreren Personen. Der 54-jährige Wohnungseigentümer wurde dabei attackiert und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

NRW: Mann nach Streit lebensgefährlich verletzt

Der Eigentümer wurde in der Wohnung an der Oberbilker Allee mutmaßlich von einem 37-jährigen Mann massiv angegriffen. Die Polizei nahm in unmittelbarer Tatortnähe zunächst vier Tatverdächtige fest, darunter auch den 37-Jährigen.

Laut Polizei Düsseldorf kristallisierte sich der Mann im Laufe der Ermittlungen als Hauptverdächtiger heraus. Er wurde noch in der Nacht festgenommen. Am Sonntag soll der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der mutmaßliche 37-jährige Täter wurde in der Nacht von den Beamten festgenommen. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

NRW: Mordkommission ermittelt

Eine Mordkommission wurde bereits von der Polizei Düsseldorf eingerichtet. Die Tat wird von der Staatsanwaltschaft derzeit als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Nach derzeitigem Stand bestehe bei dem 54-Jährigen keine Lebensgefahr mehr, berichtete die Polizei am Sonntagmittag. (mia)