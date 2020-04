NRW: Mann muss Führerschein vorzeigen – ein Detail macht die Polizei stutzig

Als Beamte in NRW den Führerschein eines Mannes kontrollierten, müssen sie sich vorgekommen sein, wie im falschen Film – und zwar wie im Streifen „Zurück in die Zukunft“. Denn das Dokument war augenscheinlich in der Zukunft ausgestellt worden.

NRW: Führerschein aus dem Jahr 2024

Ein Mann wollte am Montag in einem Autohaus in Wesel (NRW) einen Wagen ausleihen – und versetzte dabei erst die Autohaus-Mitarbeiter und anschließend die gerufenen Polizeibeamten in Aufruhr.

Beim Abschluss der Formalitäten für einen Leihwagen legte der 54-Jährige einen ungewöhnlichen Führerschein vor – den die Mitarbeiterin des Geschäftes sofort als Fälschung erkannte.

Der falsche Führerschein ist auf Juni 2024 ausgestellt. Foto: Polizei Wesel

So waren Vorder- und Rückseite des Dokumentes offenbar mit einem Drucker einzeln ausgedruckt worden, in einer anderen Schrift wurden die Personalien hinzugefügt. Der Führerschein war mit Tesa-Film und Folie auf eine Trägerplatte geklebt worden.

Besonders skurril: Der Führerschein war am 15. Juni 2024 ausgestellt worden, also über vier Jahre in der Zukunft.

Ursprünglicher Führerschein war eingesackt worden

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten schließlich den Grund für den Schwindel des Mann aus Heiden fest. Sein richtiger Führerschein war ihm vor Kurzem abgenommen worden, weil er betrunken Auto gefahren war.

Kurzerhand hatte sich der Mann einen neuen Führerschein gebastelt – mit dem er aber nicht weit kam. Statt einem Leihwagen erwartet den Bastler nun ein Strafverfahren. (kv)