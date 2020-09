NRW: Mann macht Probefahrt mit Auto – dann trickst er den Verkäufer fies aus

NRW. Unfassbarer Vorfall in NRW!

Ein Mann hat am Montag eine Probefahrt mit einem VW Golf in Mettmann (NRW) gemacht, wenig später suchte ihn die Polizei. Der interessierte Käufer wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Der Mann hatte bei einem 40-jährigen Verkäufer einen Termin für eine Besichtigung eines gebrauchten VW Golf 7 gemacht, als er gegen 18.30 Uhr an der Haaner Wohnanschrift in NRW erschien. Nachdem sich der interessierte Käufer den Wagen angeschaut hatte, bat er den Verkäufer um eine Probefahrt. Das teilte die Polizei am Dienstag in einer Polizeimeldung mit.

Die beiden stiegen in den Golf, dann fuhr der interessierte Käufer auf die Autobahn 46 in Richtung Wuppertal. Zwischen den Anschlussstellen Haan-Ost und Haan-West hielt er am Rastplatz Höfgen an und bat um eine Überprüfung der Parksensoren.

Als der Autobesitzer seinen Wagen verließ, raste der vermeintlich interessierte Käufer plötzlich mit dem Golf vom Rastplatz über die A46 in Richtung Wuppertal davon. Unglücklicherweise hatte der Verkäufer Fahrzeugschein und -brief des etwa 11.000 Euro teuren Autos in dem Kofferraum liegen lassen.

Polizei in NRW bittet um Hinweise

Sofort informierte der Autobesitzer die Polizei, die umgehend die Fahndung nach dem grauen VW Golf mit dem Kennzeichen ME - JB 1977 aufnahm. Die Suche nach dem Fahrzeug sowie dem Flüchtigen blieb jedoch ohne Erfolg. Daraufhin schrieb die Polizei das Fahrzeug sowie das Kennzeichen zur internationalen Fahndung aus und leitete ein Strafverfahren ein.

Der gesuchte Mann wird so beschrieben:

Circa 25-30 Jahre alt

Circa 1,75 Meter groß

Normale Statur

Kurze braune Haare

Bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover

Arabisches Erscheinungsbild

NRW: Nach diesem Kennzeichen sucht die Polizei nun. Foto: Polizei Bochum

Die Polizei bittet Zeugen, die den Diebstahl auf dem Rastplatz beobachtet haben, oder auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten VW Golf 7 machen können, unter der Telefonnummer 02129 9328 6480 zu melden. (nk)