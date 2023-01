NRW: Mann sieht Karton am Wegesrand – plötzlich bewegt sich der Deckel

Was für ein trauriger Fund! Immer öfter sieht man entsorgte Gegenstände am Straßenrand liegen – seien es Kartons, Folien oder schlichtweg Hausmüll. Bei dieser Entdeckung war es allerdings anders: Der Gegenstand bewegte sich.

Statt davonzurennen und schnell das Weite zu suchen, nahm ein Mann in NRW seinen Mut zusammen und ging auf den Karton am Wegesrand zu. Kurz zuvor hatte sich der Deckel der Box sogar noch bewegt. Der Inhalt der Schachtel war wirklich schockierend!

Mann in NRW findet herrenlosen Karton

Wie die Polizei Bielefeld in NRW mitteilte, ist einem Passanten am Donnerstagabend (26. Januar) gegen 18.35 Uhr ein Karton an der Bielsteinstraße, in der Nähe der Oelmühlenstraße aufgefallen. Die Box in der Größe eines Umzugskartons stand in einer kaum beleuchteten Einfahrt zu einem Kindergarten.

Als sich der Deckel des Kartons dann auch noch bewegte, konnte der Mann nicht anders, als das Rätsel zu lösen und die Box zu öffnen. Mit dem Inhalt hatte wohl keiner gerechnet: Völlig verängstigt blickten dem Finder zwei Kaninchen entgegen.

Kaninchen in der Kälte ausgesetzt

Die beiden Häschen wurden lediglich mit einer Hand voll Stroh in der Kälte ausgesetzt. Als wäre das noch nicht schlimm genug, war noch nicht einmal für Futter gesorgt worden. Wer weiß, ob die Tiere die Nacht bei kalten Temperaturen ohne jegliche Hilfe überhaupt überlebt hätten.

Mehrere Themen:

Um den beiden braunhaarigen Langohren vorübergehend ein warmes Zuhause samt Verpflegung und liebevoller Zuwendung bieten zu können, wurden sie in ein naheliegendes Tierheim in NRW gebracht.

Polizei NRW sucht Zeugen

So leicht kommt der ursprüngliche Besitzer der beiden Tierchen aber nicht davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer den Karton am Straßenrand abgestellt hat oder sogar den Eigentümer kennen. Personen mit derartigen Hinweisen wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 14 in Bielefeld NRW unter 0521-545-0.