NRW: Mann hört Musik am Bahnsteig, doch er bemerkt die tödliche Gefahr nicht

Neuss. Ein 33-Jähriger ist vergangene Woche zum Helden geworden, ein anderer 23-Jähriger bezahlte seine Unaufmerksamkeit beinahe mit dem Leben.

An der S-Bahnhaltestelle Neuss-Norf (NRW) wartete am Mittwoch ein Mann am Gleis. Von seiner Umwelt bekam er offensichtlich wenig mit: Er hatte Kopfhörer auf, hielt sein Handy in der Hand. Er hatte es sich auf der „Bahnsteigkante gemütlich gemacht“, schreibt die Bundespolizei Düsseldorf in einer Mittelung.

In welche lebensgefährlicher Situation er sich befand, nahm der 23-Jährige nicht wahr.

Neuss (NRW): Reisender nimmt die Gefahr nicht wahr

Doch dann fuhr die S-Bahn ein, die Situation wurde ziemlich brenzlich. Der 33-jährige Düsseldorfer, der sich ebenfalls auf dem Gleis befand, wollte den jungen Mann durch Schreien und Gestikulieren warnen. Doch vergeblich.

Darauf eilte er zu Bahnsteigkante und zog den in Gedankenversunkenen vom Gleis weg. Die Bundespolizei spricht von einer Rettung in letzter Sekunde.

Bundespolizei warnt vor „fast lautlosen“ Zügen

Die Bundespolizei nutzt den Vorfall, um auf die Gefahren im Bahnverkehr hinzuweisen. „Die heutzutage eingesetzten Züge nähern sich fast lautlos an. Vorbeifahrende Züge entfalten schon bei niedrigen Geschwindigkeiten eine Sogwirkung, die Gegenstände im Nahbereich anziehen können. Daher besteht in diesem Bereich im Regelfall Lebensgefahr.“

Zudem sollte die weiße Linie am Gleis nicht überschritten werden, solange kein Zug hält. Auch sollte trotz Kopfhöhrern und Handy das Geschehen ringsherum stets aufmerksam beobachtet werden. (mb)