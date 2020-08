NRW: Mann geht ohne Maske zum Bäcker – wie er mit der Verkäuferin umgeht, ist einfach nur widerlich

Nicht jeder möchte sich in diesen Tagen an die Maskenpflicht in NRW halten. So wie ein 24-Jähriger Mann, der Brötchen kaufen gehen wollte. Er durfte aber, wie vorgeschrieben, ohne Mund-Nasen-Schutz den Laden nicht betreten.

Mit seiner widerlichen Reaktion hatten die Verkäuferinnen einer Bäckerei in Hagen am Freitagvormittag jedoch nicht gerechnet!

NRW: Mann geht ohne Maske zum Bäcker

Auch für den kurzen Besuch beim Bäcker muss eine Maske aufgesetzte werden, doch das sah der junge Mann nicht ein. Wie die Polizei Hagen berichtet forderte eine 30-Jährige Verkäuferin in der Filiale den Mann dazu auf, das Geschäft zu verlassen, wenn er sich nicht an die Vorgabe halte.

Auch in der Bäckerei gilt die Maskenpflicht. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Die Situation eskalierte daraufhin, der Mann beleidigt die Angestellten unter der Gürtellinie und spuckte plötzlich über den Tresen in Richtung der Verkäufer.

Ganz schön widerlich! Getroffen hat der 24-Jährige jedoch niemanden.

NRW: Widerliche Reaktion

Der Mann verließ den Laden daraufhin, legte noch ein paar Beleidigungen nach und zeigte den Angestellten seine Mittelfinger als Abschiedsgruß, so die Polizei.

Die Beamten trafen den jungen Mann in der nähe der Bäckerei an. Doch er wollte einfach nicht verstehen, wieso er in der Filiale nichts kaufen durfte und regte sich weiter über die Verkäuferin auf. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. (mia)