Ein Mann ging bei dem schönen Wetter in NRW an einem See spazieren. Dort stieß er auf Unerwartetes. (Symbolbild)

NRW: Mann geht nichtsahnend am See spazieren, dann stößt er auf DAS – und löst einen Riesen-Einsatz aus

Kalkar-Wissel. Das Wetter lockt die Menschen auch in der Coronakrise nach draußen. Mit Mindestabstand und nur zu zweit darf jeder gern in NRW spazieren gehen. Nichtsahnend ging also ein Mann am Mittwochmorgen am Ufer des Wisseler Sees in Kalkar-Wissel spazieren. Dort entdeckte er zufällig etwas Großes im Wasser.

Sofort alarmierte der Mann aus NRW die Feuerwehr. Diese rückte an und hob den großen Gegenstand aus dem Wasser.

NRW: Mann geht an See spazieren und macht überraschende Entdeckung

Gefunden wurde ein Strahltresor. Die Kripo leitete daraufhin Ermittlungen ein und wollte den Besitzer ausfindig machen. Jedoch konnte sie bisher noch nicht herausfinden, wem der Tresor gehört. Auch die Überprüfung der Seriennummer führte die Beamten aus NRW nicht weiter. Im Tresor befand sich eine mit grünen Einhundert-Euroscheinen bedruckte Blech-Spardose.

NRW: Kripo sucht nach Tresor-Besitzer

Die Polizei bittet um Hilfe

Die Kriminalpolizei bittet jetzt auch die Menschen aus NRW um Hilfe. Wem gehört der Tresor? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02821 5040 entgegen.