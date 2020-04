NRW: Mann geht mit seinem Hund spazieren – als er einen Jogger trifft, artet es aus

In NRW hat die Begegnung eines Hundebesitzers mit einem Jogger für einen Eklat gesorgt. (Symbolfoto)

Böse Auseinandersetzung im sonst friedlichen Waldgebiet: Bei einem Streit zwischen einem Jogger und einem Hundebesitzer in Bielefeld (NRW) kam es zu chaotischen Szenen – und es steht Aussage gegen Aussage.

NRW: Streit zwischen Senioren eskaliert

Polizeibeamten in Bielefeld (NRW) wurden am Montagnachmittag zu einem Streit zwischen zwei Bielefeldern in einem Waldgebiet gerufen.

Der 68-jährige Jogger und der 78-jährige Hundebesitzer machten zu dem Vorfall unterschiedliche Angaben – klar scheint nur, dass die beiden aufeinander getroffen sind.

Männer beschuldigen sich gegenseitig

Laut dem Jogger habe der Hund des 78-Jährigen ihn attackiert, als er auf einem Waldweg gejoggt sei. Daraufhin sei der Mann erstmal perplex nach Hause gefahren, dann aber zur Stelle zurückgekehrt, um den Hundebesitzer zur Rede zu stellen.

Es kam zur Diskussion, während der Hundebesitzer ihn bespuckte und rief, dass er das Coronavirus habe. Zum Schluss soll sich der Hundebesitzer auf den Boden gelegt und sich tot gestellt haben.

Zwei Anzeigen wegen Körperverletzung

Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe – er schildert, direkt nach der Rückkehr des Joggers von ihm angeschrien worden zu sein. Dazu konnte er keine sichtbare Verletzung eines möglichen Hundebisses vorzeigen.

Außerdem sei er zwar erkältet, er habe aber nicht gespuckt und auch nicht das Coronavirus.

Stattdessen macht der Hundebesitzer dem Jogger schwere Vorwürfe: Dieser soll ein schweres Stück Erde nach ihm geworfen haben, als er ihm den Rücken zugedreht hatte. Die Erde traf ihn am Hinterkopf, woraufhin er zu Boden fiel, eine Reiterin half ihm wieder auf.

Beide Senioren stellten wechselseitig Anzeige wegen Körperverletzung. Zur Klärung des Streits sucht die Polizei Bielefeld mögliche Zeugen und die erwähnte Reiterin. Hinweise unter 0521 / 5450. (kv)