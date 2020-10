NRW: Mann geht in Wald spazieren – als er DAS in einem Schlammloch entdeckt, wählt er sofort den Notruf

Ein Spaziergang im Wald kann erholsam sein – doch für einen Mann in NRW endete der Ausflug in die Natur mit einem Anruf bei der Feuerwehr. Er hatte in dem Wald in NRW etwas entdeckt, bei dem es um Leben und Tod ging.

NRW: Spaziergänger macht Entdeckung in Schlammloch

Der Mann war am Mittwoch im Schulenbergwald in Hattingen (NRW) spazieren, als er in einem verschlammten Bachlauf plötzlich ein Lebewesen entdeckte.

-------------------------------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

----------------------------------------------------------

Zu seiner Überraschung steckte ein dunkelbrauner Hund fast vollständig im Schlamm fest, konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien. Deshalb alarmierte der Spaziergänger die Feuerwehr Hattingen.

NRW: Dramatische Rettungsaktion der Feuerwehr

Die Einsatzkräfte errichteten auf dem weichen Boden in der Nähe des Baches einen provisorischen Steg, um an den hilflosen Hund zu kommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Hattingen befreiten den Hund aus dem Schlammloch, in dem er beinahe komplett begruben wurde. Foto: Feuerwehr Hattingen

Sie befreiten den Vierbeiner von den Schlammmassen, hoben ihn aus dem Loch. Das Tier war völlig entkräftet und unterkühlt, es wurde mit einer Decke gewärmt und zur Hauptwache der Feuerwehr Hattingen gebracht.

Der Hund war nach seiner Rettung immer noch komplett mit Schlamm besudelt. Foto: Feuerwehr Hattingen

Dort wurde der Hund gereinigt und anschließend an einem Tierarzt übergeben – dieser wiederum konnte die Halter ausfindig machen, sodass das Tier zu seinen Besitzern zurück kam.

-----------------------

Es gehe dem Hund „den Umständen entsprechend gut“, gab ein Sprecher der Feuerwehr Hattingen (NRW) gegenüber DER WESTEN an. Er benötige allerdings weiterhin medizinische Betreuung. (kv)