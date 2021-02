Ein Spaziergänger in NRW traute seinen Augen nicht, als ihm dieses Tier am Morgen über den Weg lief. (Montage)

NRW: Mann geht am frühen Morgen spazieren – als ER ihm über den Weg läuft, alarmiert er die Polizei

Kalkar. Im Kreis Kleve in NRW gab es für einen Spaziergänger am frühen Donnerstagmorgen ein äußerst ungewöhnliches Aufeinandertreffen.

So außergewöhnlich, dass er wenig später zum Telefon griff und die Polizei verständigte.

NRW: Mann schreckt nach dieser Begegnung zurück

Der frühe Vogel fängt den Wurm – diesen Spruch kennt jeder. Doch in Kalkar (NRW) fing ein früher Spaziergänger etwas ganz anderes ein: einen wirklich großartigen Schnappschuss.

Um 6.30 Uhr war der 42-Jährige am Donnerstagmorgen in einer Nebenstraße in Kalkar unterwegs, als plötzlich ein großer Nager seinen Weg kreuzte.

Der Spaziergänger traf auf diesen Biber. Foto: Kreispolizeibehörde Kleve

Ein Biber lief seelenruhig über die Straße und ließ sich von dem Zuschauer nicht aus der Ruhe bringen. Etwas überrascht von dem ungewöhnlichen Aufeinandertreffen wollte der Fußgänger schnell einen Schnappschuss machen. Doch davon hielt der Biber herzlich wenig.

Als der 42-Jährige sein Handy für ein Foto zückte und abdrückte, stellte sich der Nager plötzlich auf die Hinterbeine und fauchte lautstark. Schnell wich der Spaziergänger zurück, um nicht noch in Kontakt mit den bissstarken Zähnen des Tieres zu geraten.

Mann trifft auf Biber und alarmiert die Polizei

Das blieb ihm dann auch glücklicherweise erspart. Der Biber drehte sich um und setzte seinen Morgenspaziergang von nun an ungestört fort. Ebenso wie sein menschlicher Gegenpart, der jedoch so perplex war, dass er kurzerhand die Polizei über das ungewöhnliche Zusammentreffen informierte.

„Wohin er lief und ob es seine übliche Morgenrunde war, konnten unsere Kollegen nicht ermitteln“, hieß es von der Polizei mit einem Augenzwinkern. (dav)