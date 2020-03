NRW: Mann drückt Opfer Zigarette ins Auge – Polizei fahndet mit diesem Bild

Bielefeld. Die Schmerzen müssen unvorstellbar gewesen sein. Am 30. August vergangenen Jahres drückte ein Mann in Bielefeld/NRW seine Zigarette einfach in das Auge eines anderen Mannes (28).

Auf dem Platz Kesselbrink war das Opfer gegen 23.40 Uhr gerade mit Freunden unterwegs, als sich der Täter der Gruppe näherte. Er beschimpfte die Truppe. Dann nahm er seine Zigarette und drückte sie dem 28-Jährigen aus Bielefeld ins linke Auge. Danach haute der Täter einfach ab.

Das Opfer erlitt eine Brandverletzung am Augenlid.

Nun sucht die Polizei nach dem Täter mit diesem Bild:

NRW: Kennst du diesen Mann? Foto: Polizei Bielefeld

Kannst du helfen? Wenn du den Mann kennst oder ihn irgendwo gesehen hast, melde dich bei der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521-545-0. (ldi)