NRW: Mann bettelt um Geld – kurz darauf liegt er im Krankenhaus

In Bielefeld in NRW bettelte ein Mann um Kleingeld. Doch dabei lief einiges schief. Am Ende landete der Mann im Krankenhaus. (Symbolbild)

Bielefeld. Das ging ordentlich nach hinten los. In Bielefeld in NRW wollte ein Mann bei einem Autofahrer um Geld betteln. Doch statt ein paar Münzen trug der 42-Jährige am Ende einen zerquetschen Fuß davon.

Denn bei der Aktion lief so einiges schief, sodass der Versuch, etwas Kleingeld zu ergattern in einem Krankenhaus in NRW endete.

NRW: Mann bettelt um Geld - und endet im Krankenhaus

Am Samstag sprach der Mann vor dem Hauptbahnhof in Bielefeld mehrere Passanten wegen einer Kleingeldspende an. Um kurz vor 15 Uhr wurde er dabei auf einen Autofahrer in einer Parkbucht vor dem Bahnhofsgebäude aufmerksam.

Schnell lief er zu dem Wagen hin. Der 48-jährige Fahrer des Golfs achtete währenddessen auf den Verkehr hinter sich. Schließlich wollte er rückwärts auf die angrenzende Straße rollen.

Betteln: Das ist erlaubt - und das nicht!

Betteln ist grundsätzlich nicht strafbar und in Deutschland erlaubt

Verboten ist allerdings „aggressives“ Betteln

Dazu zählen Festhalten, hartnäckiges Ansprechen, Bedrohungen oder Versperren des Weges

Ebenfalls verboten ist das Vortäuschen von Blind- oder Taubheit, um Mitleid zu erzeugen

Fahrer übersieht Mann

Unbemerkt vom Fahrer näherte sich nun der Bettelnde dem Fahrzeug von der Fahrerseite an. Dabei geriet der Fuß des Mannes unter das linke Vorderrad. Geschockt stieg der Fahrer aus, um sich um den Mann zu kümmern. Der reagierte unglaublich.

Er fing an, den Fahrer anzuschreien und bespuckte ihn sogar! Schnell riefen Beteiligte einen Krankenwagen herbei. Doch auch das beruhigte den angetrunkenen 42-Jährigen nicht. Er verhielt sich weiter aggressiv und führte seine verbalen Attacken gegen den Fahrer des Wagens weiter fort.

Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. (dav)