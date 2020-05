NRW: Mann betritt stark blutend ein Krankenhaus – Polizei hat schlimmen Verdacht

NRW: Ein Mann erschien am Dienstagabend plötzlich stark blutend in einem Krankenhaus in Recklinghausen. Dann schöpfte die Polizei einen schlimmen Verdacht. (Symbolbild)

Recklinghausen. Mysteriöser Vorfall in Recklinghausen (NRW)!

Ein Mann ist am Dienstagabend stark blutend in einem Krankenhaus erschienen. Die Polizei schöpft daraufhin einen schlimmen Verdacht.

NRW: Mann betritt mit starken Verletzungen Krankenhaus

Um kurz nach 19 Uhr betrat ein 42-Jähriger mit Stichverletzungen ein Krankenhaus in Recklinghausen (NRW). Da der Mann so schwer verletzt war, musste er notoperiert werden. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag in einer Meldung mit.

Am Folgetag war sein Zustand dann stabil, er befand sich am Mittwochnachmittag nicht mehr in Lebensgefahr. Die schweren Verletzungen des Mannes lösten währenddessen aber einen schlimmen Verdacht der Polizei aus.

-------------------------------

Mehr News aus der Region:

-------------------------------

Mordkommission hat schlimmen Verdacht und nimmt Ermittlungen auf

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und fand schließlich heraus, dass der 42-Jährige Opfer eines schweren Angriffs geworden war. Nach aktuellen Ermittlungen war er am Dienstagabend an der Steinstraße mit einem 22-Jährigen in einen Streit geraten. Dieser verletzte den 42-Jährigen daraufhin mit einem Messer.

Die Polizei nahm den 22-Jährigen deshalb fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde dann am Mittwoch ein Untersuchungsbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen erlassen. (nk)