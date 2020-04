NRW: Mann baut Unfall unter Drogeneinfluss – um nicht aufzufliegen, macht er DAS

In Recklinghausen in NRW kam es zu einem Auffahrunfall. (Symbolfoto)

Recklinghausen. Am frühen Mittwochabend kam auf dem Ressler Weg in Recklinghausen in NRW zu einem Auffahrunfall. Ein unbekannter Autofahrer fuhr bei roter Ampel auf das Auto einer 44-jährigen Frau aus Herten auf. Der Mann flüchtete, als die Frau ihn auf den Unfall ansprechen wollte. Der 44-Jährigen gelang es jedoch noch, ein Foto von dem Fahrer und seinem Auto machen, bevor er verschwand.

Wenig wurde die Polizei wegen einer Körperverletzung auf dem Rosmarinweg gerufen. Der Verletzte stellte sich als mutmaßlicher Autofahrer heraus, der zuvor geflüchtet war. Da die Beamten aus NRW vermuteten, der junge Mann aus Melle habe Alkohol und Drogen zu sich genommen, musste er sich einer Urinprobe unterziehen. Er begab sich dafür auf eine mobile Toilette.

NRW: Autofahrer kommt auf dreiste Idee

Als er von dieser zurück kam, überreichte er den Polizisten einen Becher mit auffällig blauer Flüssigkeit. Die schöpfte er aus der Toilette. Da die Flüssigkeit sich nicht für einen Drogenprobe eignete, musste der Mann mit auf die Polizeiwache. Dort führten die Beamten einen Bluttest mit ihm durch.

Der Fahrer hatte weder Führerschein noch Ausweisdokumente bei sich. Bei dem Autounfall mit der 44-jährigen Frau aus Herne entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. (kf)