NRW: Mann auf Lidl-Parkplatz lebensgefährlich verletzt – Nachbarn erleben gewaltigen Schock

Recke. Bei einer brutalen Auseinandersetzung auf einem Lidl-Parkplatz in Recke (NRW) ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Mann (25) lebensgefährlich verletzt worden.

Anwohner in der Nachbarschaft der kleinen NRW-Stadt müssen einen Schock bekommen haben, als das blutüberströmte Opfer plötzlich bei ihnen klingelte.

NRW: Mann sticht auf Lidl-Parkplatz mit Messer zu

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Münster soll es auf dem Lidl-Parkplatz in NRW gegen 2.25 Uhr zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und einem 19-Jährigen gekommen sein.

Der jüngere Mann soll dann ein Messer gezückt und auf den 25-Jährigen eingestochen haben. Trotz lebensgefährlicher Verletzungen gelang es dem Opfer sich in sein Auto zu schleppen und zu flüchten.

Nach Bluttat auf Lidl-Parkplatz in NRW – Opfer klingelt in Nachbarschaft

Weit fuhr der verletzte Mann aus Mettingen nicht. Wenige Straßen weiter hielt er an und klingelte an einer Haustür. Beim Anblick des blutüberströmten Opfers müssen die Anwohner mitten in der Nacht einen gewaltigen Schock erlebt haben.

Sie handelten allerdings sofort und wählten den Notruf. Der Verletzte konnte noch in der Nacht Angaben zu dem mutmaßlichen Täter machen, den er persönlich kannte.

Polizei nimmt 19-Jährigen nach Messer-Attacke vor Lidl in NRW fest

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen an seiner Wohnadresse in Recke festnehmen. Auch die beiden Männer in seiner Begleitung nahmen die Beamten mit aufs Revier.

Die Polizei muss nun die Hintergründe der Auseinandersetzung und den Tatablauf ermitteln. „Sollten Zeugen das Geschehen auf dem Parkplatz beobachtet haben, mögen diese sich bitte an die Polizei wenden“, so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Nach der Spurensicherung stehen für die eingesetzte Mordkommission jetzt weitere Vernehmungen an. (ak)