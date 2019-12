In NRW soll ein Mädchen in einem Wohnwagen missbraucht worden sein.

NRW: Mann (21) vergeht sich an Mädchen – Polizei schildert grausame Geschichte

Viersen. Zu einem unfassbaren Vorfall soll es am Sonntagmorgen in Schwalmtal (NRW) gekommen sein: Ein 21-Jähriger wird verdächtigt, ein neunjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben.

Am Sonntag gegen sechs Uhr am Morgen meldete sich der Vater eines Kindes bei der Polizei Schwalmtal in NRW.

Mädchen aus NRW soll sexuell missbraucht worden sein

Er teilte mit, dass vier Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren gemeinsam mit Einverständnis der Eltern in einem vor dem Haus abgestellten Wohnwagen übernachtet haben.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Gelsenkirchen: Stadt mit schrecklicher Warnung! SIE wollen dein Kind!

FC Schalke 04: Nach Verletzungsschock – wie lange fällt McKennie aus?

Hund fällt in Mülheim die Treppe herunter – Feuerwehrleute werden zu Helden

Michael Schumacher – Management räumt mit irrem Gerücht auf: „Er war es nicht“

-------------------------------------

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge soll sich der Verdächtige gegen 3 Uhr Zutritt zu dem unverschlossenen Wohnwagen verschafft haben.

>>> „Tatort“ (ARD): Krimi-Aus für Jan Josef Liefers? Schauspieler schockiert mit Video – Fans traurig

Im Anschluss soll es zum sexuellen Missbrauch eines neunjährigen Mädchens gekommen sein. Das Kind konnte in den frühen Morgenstunden zu den Eltern flüchten.

>>> Dortmund: Frau will nach Hause gehen – dann beginnt ihr Albtraum

Vater kann den Verdächtigen stellen

Der hinzueilende Vater sah den Verdächtigen flüchten. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die zunächst erfolglos verlief.

Gegen 10.30 Uhr meldete sich der Vater erneut, dass er den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts wiedererkannt habe.

Der Vater folgte dem Mann. Die Polizei nahm den 21-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Es wird nun ermittelt, ob er die ihm vorgeworfene Tat wirklich begangen hat. (fb)