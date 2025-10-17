Frau aus NRW öffnet „BKA“ die Tür – weniger später ist sie eine Riesensumme los

Eine 85-jährige Seniorin aus NRW ist Opfer skrupelloser Betrüger geworden. Am Telefon gaben sich die Gauner als Beamte des „BKA Wiesbaden“ aus.

Angeblich sei das Vermögen der Dame in Gefahr, denn kriminelle Banden hätten es auf ihr Kapital abgesehen. Die Betrüger boten „Hilfe“ an – ein teures Täuschungsmanöver.

Vorsicht vor falschen BKA-Anrufen in NRW!

Die Täter gaben vor, dass man ihre Wertgegenstände sichern und die vermeintlichen Verbrecher damit dingfest machen wolle. Um die alte Dame zu beruhigen, versprachen sie, ihr das Geld zurückzugeben, sobald die Operation abgeschlossen sei. Im Glauben, sie handle richtig, übergab die Seniorin schließlich einen fünfstelligen Betrag.

Bereits am Mittwochnachmittag (15. Oktober) erschien ein Mann bei ihr und nahm das Bargeld entgegen. Der Frau wurde erst später bewusst, dass sie Opfer eines Betrugs wurde. Bei weiteren Anrufen wollten die Kriminellen sie dazu drängen, erneut Geld abzuheben. Glücklicherweise schaltete die Betrogene rechtzeitig die echte Polizei ein.

NRW: Tragische Welle von Betrugsfällen

Derartige Vorfälle häufen sich nicht nur in NRW, sondern bundesweit. Besonders ältere Bürgerinnen und Bürger stehen im Visier solcher kriminellen Machenschaften. Die Polizei NRW appelliert eindringlich an Angehörige, Freunde und Nachbarn, Senioren in ihrem Umfeld vor diesen Tricks zu warnen. Häufig verbergen sich professionelle Banden hinter solchen Anrufen.

Sobald angebliche Beamte telefonisch Geld oder Wertgegenstände fordern, sollte man misstrauisch werden. Am besten beendet man sofort das Gespräch und meldet den Vorfall der Polizei. Information und Aufklärung sind hier die wirkungsvollsten Waffen, um sich selbst und andere vor großem finanziellen Schaden zu bewahren.

Prävention: So schützt man Senioren in NRW

Dieser Fall aus NRW zeigt einmal mehr, wie gerissen Betrüger vorgehen können. Besonders perfide: Die Einbeziehung einer vermeintlichen Sicherheitsbehörde wie des „BKA Wiesbaden“ wirkt auf viele glaubhaft. Das Opfer handelt in der Annahme, seiner Familie zu helfen – was die Gauner eiskalt ausnutzen.

Die Polizei NRW rät, innerhalb der Familie regelmäßig über solche Maschen zu sprechen. Nur wer gut informiert ist, lässt sich schwerer täuschen. Senioren sollten wissen: Polizei oder BKA fordern niemals am Telefon Bargeld oder Wertsachen an.