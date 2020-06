In Burscheid (NRW) ist eine Shisha-Party völlig eskaliert. (Symbolfoto)

NRW: Männer werden zu Party in Wohnung eingeladen – sie ahnen nicht, was ihnen dort blüht

Es ist nicht zu fassen, was ein 23-jähriger Mann seinen Partygästen in seiner Wohnung in Burscheid (NRW) angetan haben soll.

Seit Donnerstag wird der Fall vor dem Kölner Landgericht verhandelt. Es geht dabei vor allem um Sadismus.

NRW: Partygastgeber mit krankem Plan

Wie der „Express“ berichtet, soll der Angeklagte im November letzten Jahres zwei Männer eingeladen haben, um mit ihnen in seiner Wohnung in Burscheid (NRW) Shisha zu rauchen. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Doch hinter der Einladung soll ein völlig kranker Plan gesteckt haben.

Zunächst soll der Angeklagte seine Opfer geschlagen haben. Dann soll er ihnen ein Messer an die Kehle gehalten haben, um Geld zu erpressen. Später sollten die Gäste auch noch heiße Shisha-Kohlen in die Hand nehmen, wogegen sie sich gewehrt hätten.

Der Angeklagte soll seine Opfer mit einem Messer bedroht haben. (Symbolfoto) Foto: imago images / Deutzmann

+++ Duisburg: Mann attackiert seine Ex-Frau und Tochter mit Messer – Angreifer festgenommen! +++

Irre Drohungen

Daraufhin soll der Angeklagte den Männern gedroht haben, sie mit einer Glasflasche anzuzünden. Er soll sie im Bad unter die Dusche gestellt haben und ein Feuer im Waschbecken entzündet haben. Dann mussten sie mit freiem Oberkörper das Klo putzen.

„Wenn ihr zur Polizei geht, dann steche ich euch ab und verkaufe eure Organe“, soll der Angeklagte laut „Express“ gedroht haben.

+++ NRW: Gastronom mit Wut-Post gegen Anwohner! „Schwachsinnig“, „sinnfrei“ +++

---------------------------------------

Die Anklagepunkte:

Geiselnahme

Erpressung

Raub

Gefährliche Körperverletzung

Bedrohung

Nötigung

---------------------------------------

+++ Oberhausen: Schwere Anschuldigungen! Hundetrainerin soll Tiere misshandelt haben +++

Flucht aus dem Fenster

Einer der Männer konnte schließlich aus dem Badezimmerfenster fliehen. Den anderen Mann soll der Angeklagte noch zum Geldautomat gebracht haben und Bargeld erpresst haben.

+++ NRW: Mutter lässt Kinder (3 und 9) nachts für ein Date allein zu Haus – dann macht sie es noch schlimmer +++

Verteidiger spricht von „typischer Drogenparty“

Über seinen Verteidiger spielte der Angeklagte die Vorwürfe herunter. Es sei eine „typische Drogenparty“ gewesen, die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sei. Die angebliche Drohung der Organentnahme sei absurd, ein Messer sei nie zum Einsatz gekommen.

Der Prozess wird fortgesetzt. Dem 23-jährigen Angeklagten, der bereits vorbestraft ist, droht eine lange Gefängnisstrafe. (nr)