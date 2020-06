NRW: Männer sind an Autobahnbrücke – als Zeugen DAS sehen, trauen sie ihren Augen nicht

Bestwig. Unglaublich, was drei Männer an einer Autobahnbrücke im Hochsauerlandkreis in NRW gemacht haben!

Zwei Fallschirmspringer, sogenannte Basejumper, sollen in Bestwig im Hochsauerlandkreis ungenehmigt von der Autobahnbrücke Nuttlar gesprungen sein.

NRW: Autobahnbrücke in Bestwig - Zeugen glauben ihren Augen nicht, als sie DAS sehen

Zeugen hätten beobachtet, wie sie mit ihren Fallschirmen am Freitagabend auf einer Wiese unterhalb der Brücke gelandet seien, teilte die Polizei am Samstag mit. Mit einem Auto seien sie davongefahren.

Im Hochauerlandkreis sind drei Männer von einer Autobahnbrücke mit dem Fallschirm gesprungen. Foto: imago stock&people / imago/Alternate

Im Zuge der Fahndung hielten die Beamten das Fahrzeug an und kontrollierten drei Männer. Zwei Fallschirme und zwei Helmkameras wurden laut Polizei sichergestellt. Die Talbrücke Nuttlar ist mit 115 Metern Höhe die höchste Brücke in Nordrhein-Westfalen.

Polizei NRW: Sprung ohne Genehmigung ist Straftat

Ohne Genehmigung einen Fallschirmsprung von der Autobahnbrücke zu machen, „stellt eine Straftat nach dem Luftverkehrsgesetz da und kann mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden“, hieß es von der Polizei. (jhe mit dpa)