NRW: 25-jähriger schlägt in Monheim mit Axt um sich – Fahndung endet im Ruhrgebiet

NRW: Zwei Männer drangen mit einer Axt in eine Wohnung an. Einer von ihnen rastete dann aus.

SEK-Einsatz in NRW!

Am Montag haben zwei Männer in einer Wohnung in Monheim am Rhein gewütet. Ein 25-Jähriger zerlegte die Möbel einer Wohnung. Die Polizei nahm daraufhin sofort die Fahndung auf. Die Spur führte ins Ruhrgebiet. Wenig später rückte deshalb das SEK in Mülheim an.

NRW: Männer schlagen Wohnung mit Axt klein

Gegen 12.10 Uhr drang ein 25-Jähriger in Begleitung eines 28-Jährigen gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Freundin in Monheim am Rhein (NRW). Ersterer zerstörte daraufhin mit einer Axt Wohnungstüren und Möbel. Laut schreiend soll er auch noch Gegenstände aus einem Fenster geworfen haben.

Währenddessen versteckte sich die junge Frau im Badezimmer und sicherte die Tür. Dennoch gelang der 25-Jährige in das Bad. Dort bedrohte er die junge Frau extrem, bis der 28-Jährige ihn zunächst aus dem Badezimmer und dann aus der Wohnung zog. Anschließend flüchteten die beiden Männer gemeinsam mit einem Fahrzeug. Die Frau blieb bei dem Angriff unverletzt.

Alarmierte Polizisten sicherten daraufhin sofort den Tatort und nahmen die Fahndung nach den bewaffneten Männern auf.

SEK greift zu

Die Ermittlungen der Polizei nach den Angreifern führten ins Ruhrgebiet. Schließlich forderte die Polizei Kräfte des SEK sowie Beamte der Hundertschaft an. Nach Überprüfung einiger möglicher Anlaufstellen in Mülheim griffen die Beamten in einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserstraße zu und nahm die beiden Tatverdächtigen fest.

Dabei verletzte sich der 25-Jährige. Nach ambulanter Behandlung seiner Verletzungen wurde er und sein 28-jähriger Komplize festgenommen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage gegenüber DER WESTEN mitteilte, handelte es sich um eine Beziehungstat. Genaueres zu dem Tatmotiv sei bislang noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen laufen in Mülheim und in Monheim am Rhein. (nk)