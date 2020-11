NRW: Diese Zugfahrt wird ein Mädchen so schnell nicht vergessen. (Symbolbild)

NRW: Mädchen steigt in Zug – kurze Zeit später ist sie todunglücklich

Der vergangene Samstag verlief für ein Mädchen und Familie aus Dortmund (NRW) alles andere als gut.

Die 7-Jährige war mit ihrer Familie mit dem Zug unterwegs. In Hamm (NRW) nahm ihr Tag eine schlechte Wendung.

NRW: Mädchen ist mit ihrer Familie mit dem Zug unterwegs

Mit dem Zug zu fahren ist in Zeiten von steigenden Corona-Zahlen schon grundsätzlich alles andere als spaßig. Für das kleine Mädchen wurde der Samstag aber noch schlimmer.

Wie die Bundespolizei berichtet, war das Mädchen mit ihrer Familie unterwegs, als sie am Hauptbahnhof in Hamm (NRW) ihren Rucksack auf einem Bahnsteig liegen lies. Nachdem der Verlust auf der Zugfahrt nach Dortmund bemerkt worden war, wandte sich der Vater an die Polizei.

NRW: Mädchen vergisst Rucksack auf einem Bahnsteig

Nach dem Anruf schickte die Polizei einen jungen Polizeikommissar-Anwärter an den Bahnsteig, um nach dem Rucksack zu suchen. Durch die Beschreibung, dass der Rucksack an den goldenen Ohren zu erkennen sei, wurde er auch schnell ausfindig gemacht.

Die Polizei meldete sich bei der Familie aus Dortmund und teilte ihr mit, dass sie den Rucksack auf der Wache der Bundespolizei in Hamm abholen könne.

NRW: Mädchen bekommt ihren Rucksack zurück

Am Montag war es dann so weit, der Rucksack wurde von der Familie wieder in Empfang genommen. Das kleine Mädchen traute sich allerdings nicht auf die Polizeiwache. Deswegen kam ihre Mutter vorbei und brachte ihr den Rucksack zurück.

NRW: Glücklicherweise wurde der Rucksack von der Bundespolizei gefunden. Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

„Die Beamten hätten ihr gerne erzählt, wie ihr Rucksack auf der Schulter eines Polizisten einigen Reisenden ein Lächeln ins Gesicht zauberte, als dieser damit zur Wache zurückging“, so die Bundespolizei. Für das 7-Jährige Mädchen zählte am Ende wohl aber nur, dass sie ihren Rucksack mit den goldenen Ohren wieder zurückbekam. (gb)