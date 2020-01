Ein Kind wurde in einem Wald in NRW verletzt.

NRW: Mädchen (8) geht zum Spielen in den Wald – dann beginnt das Drama

Lengerich. Was für ein Schrecken für ein Mädchen in NRW!

Eine Achtjährige ist am Samstagnachmittag zum Spielen in einen Wald bei Lengerich im Kreis Steinfurt (NRW) gelaufen. Dort fasste sie neugierig aber nichtsahnend mit ihrem rechten Arm in einen hohlen Betonzylinder. Ein gefährlicher Fehler.

Denn: Jemand hatte in den Zylinder eine Bärenfalle mit einem Köder gelegt. Als das Mädchen ihren rechten Arm in die Falle streckte, schnappte die Falle zu.

NRW: Mädchen durch Falle verletzt

Doch das Mädchen hatte Glück.

Sie trug eine dicke, gepolsterte Winterjacke. Dadurch wurde die zuschnappende sogenannte Tellerfalle abgefedert. Trotzdem wurde das Kind verletzt und zog sich mehrere Prellungen zu.

Ein Mädchen fasste in eine Bärenfalle. (Symbolbild) Foto: imago images/Ikon Images

Bislang ist nicht bekannt, wer die Falle in dem Waldgebiet aufgestellt hat. Die Polizei will nun den Aufsteller der Falle ermitteln.

Wer Hinweise zur Herkunft dieser Falle machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551-15-0 zu melden.