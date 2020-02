NRW: Frau sieht Werbe-Plakat mit Sophia Thomalla – dann platzt ihr der Kragen

Ein Werbe-Plakat mit Sophia Thomalla sorgte in Lünen (NRW) für Aufruhr.

Lünen. Hat sie sich etwa verguckt? In Lünen (NRW) hat eine Frau ein Werbe-Plakat entdeckt, dass ihr ganz und gar nicht gefiel. Darauf zu sehen war Sophia Thomalla, die sich leicht bekleidet auf dem Boden räkelt.

Die meisten Menschen wären wohl einfach an dem Plakat in NRW vorbeigegangen. Doch nicht so Heike Bagusch – sie zog drastische Konsequenzen.

NRW: Werbeplakat von Sophia Thomalla schockiert Frau

Für die „Ruhr Nachrichten“ erinnert sich Bagusch an den Tag Ende Januar: „Dieses Werbeplakat hat mir echt die Stimmung verhagelt. Ich habe gedacht, das geht ja gar nicht.“

Die 58-Jährige wolle nicht in einer Gesellschaft leben, in der Frauen nur Deko sind. Durch ihren Job in der Frauenberatungsstelle sei sie ohnehin schon sensibilisiert.

„Sexistisch und geschmacklos“

„Ich wohne hier, wenn ich sowas sehe, kann ich mich nicht einfach nicht kümmern“, so Heike Bagusch. Also schrieb sie Ende Januar an die Firma „Schüttfix“, zu der das Werbe-Plakat gehört.

Sophia Thomalla Foto: dpa

„Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich Ihre Werbung nicht nur sexistisch, sondern auch geschmacklos finde“, so Bagusch. Deswegen habe sie das Plakat für den „Zornigen Kaktus“, einen Negativ-Preis für sexistische Werbung, vorgeschlagen.

Die betroffene Firma antwortete noch am gleichen Tag. Eine Sprecherin von „Schüttfix“ bedankte sich für die Rückmeldung. Sie erklärte jedoch, dass die Bilder aus ihrer Sicht „ästhetisch schön“ und nicht diskriminierend seien.

Werbeplakat abgehängt

Trotzdem wurde das Plakat in Lünen inzwischen wieder abgehängt. Heike Bagusch wird sich darüber sicherlich freuen. (nr)