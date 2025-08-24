Autofahrer rast in NRW auf Frau zu – Mordkommission ermittelt

Wollte er die Frau umbringen? Warum raste er plötzlich mit seinem Auto auf sie zu? Diese Fragen müssen sich jetzt die Staatsanwaltschaft und Polizei aus Dortmund in einem Fall aus NRW stellen.

Bereits am Montagabend (18. August) soll ein 27-jähriger Mann in der NRW-Stadt Lünen auf eine Frau mit seinem Wagen zugefahren sein. Das Opfer hatte dabei Glück im Unglück und konnte sich durch einen Sprung rechtzeitig retten. Doch eine Mordkommission hat jetzt die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

NRW: Mann kommt eigentlich aus Bayern

Laut einer aktuellen Pressemitteilung der Polizei soll der Autofahrer eigentlich gebürtig aus Bayern stammen. Was er in der NRW-Stadt am Montagabend trieb, ist bislang unklar.

Gegen 19 Uhr war er mit einem Auto unvermittelt auf eine Frau in Lünen zugerast. Das Kuriose daran: Nach aktuellen Informationen soll er die Frau überhaupt nicht gekannt haben. Kurz nachdem diese sich vor einer Kollision retten konnte, sei der 27-jährige Mann mit seinem Auto in NRW vor einer Garage mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Wenig später nach dem Unfall konnten Polizisten aus Dortmund den Mann festnehmen. Er soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden sein und befindet sich mittlerweile laut Staatsanwaltschaft in U-Haft.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft wollen nun die Hintergründe des Falls aus NRW klären. Doch der Tatvorwurf des versuchten Tötungsdelikts wiegt schon jetzt schwer. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, die jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

