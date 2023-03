NRW: Bekannter Schlager-Star ist heimlich im Restaurant – was er da macht, ist eine Premiere

Normalerweise heizt Schlagerstar Mia Julia leicht bekleidet auf der Bühne im „Bierkönig“ ihren Fans ein. Für ihr neuestes Musik-Video verschlug es die 36-Jährige jetzt allerdings in ein Restaurant in NRW. Es war eine Premiere.

Schon oft war Mia Julia im Restaurant „Carlos“ in Lünen (NRW) zu Gast. Jetzt drehte die Sängerin dort das Video zu ihrer neuen Single. „Sie gehört seit Jahren zu unseren Stammkunden. Daher haben wir auch ein enges Verhältnis“, erklärt Inhaber Jose Queiros. Das Piratenschiff, welches mitten in seinem Restaurant steht, ist bei zahlreichen Videoproduzenten bekannt und beliebt. Trotzdem ist der Dreh mit Mia Julia eine Premiere. Ein Musik-Video wurde hier nämlich noch nie gedreht.

NRW: Weitere Szenen in der Eifel und Bonn gedreht

Jetzt ist also auch die quirlige Schlagersängerin auf den Geschmack gekommen, wie die „Ruhrnachrichten“ berichten. Mitten im Setting stand die Blondine als Tinker Bell verkleidet im knappen grünen Kleid und mit Feenflügel auf dem Rücken, die Kameras auf sie gerichtet. Auch Schlagerkollege Julian Sommer war am Start. Der übernahm die Rolle des Peter Pan.

„Ich bin schon wieder blau wie der Ozean. Und ich glaub, dass ich fliegen kann, wie Peter Pan“, heißt es in der Single „Peter Pan“. Rund drei Stunden stand Mia Julia im Setting für den Videodreh. „Sonst war ich immer als Gast hier und jetzt mal zum Arbeiten“, sagte sie. Weitere Szenen für den Musikclip wurden in der Eifel und in Bonn gedreht.

NRW: Video kommt am 31. März

Das finale Video soll am Freitag (31. März) veröffentlicht werden. Der Song hingegen ist schon online. „Das ist wirklich eine coole Sache und wir wollen auf jeden Fall gucken, wie es am Ende aussieht“, sagte der Restaurant-Inhaber gegenüber den „Ruhrnachrichten“. Sowohl Fans von Mia Julia als auch die Restaurant-Mitarbeiter dürfen also gespannt sein.