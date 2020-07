NRW: Frau hört verdächtiges Geräusch – sofort rücken Hubschrauber und Taucher aus!

Lünen. Riesige Suchaktion am späten Montagabend in NRW: Gegen 22.50 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei. Sie habe gesehen, wie etwas von einer Brücke in Lünen (NRW) in die Lippe gefallen sei.

Sie konnte nicht ausschließen, dass es sich dabei um eine Person handeln könnte. Deshalb rückten sofort zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus. Sie sollten etwas völlig anderes aus dem Fluss ziehen.

NRW: Großeinsatz in der Lippe – Taucher und Hubschrauber im Einsatz

Es war ein gewaltiges Platschen, das die Passantin an der Brücke (Münsterstraße / Lange Straße) hörte. Zuvor habe sie noch sehen können, dass etwas sehr großes in die Lippe fiel.

+++ Bochum: Dramatische Rettungsversuche – junge Frau stirbt nach Zusammenbruch +++

Die Polizei nahm den Hinweis der Zeugin sehr ernst, suchte mit vereinten Kräften den Bereich des Flusses in NRW weiträumig ab. Dabei kamen nach Angaben eines Polizeisprechers ein Boot, ein Hubschrauber und auch Taucher zum Einsatz.

NRW: Taucher suchten nach einem Notruf nach einer Person in der Lippe. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger / dpa

------------------------------------

• Mehr Nachrichten aus NRW:

Netto in NRW: Supermarkt hat neues Angebot – und sorgt damit für einen Skandal

Corona: Schock für tausende Urlauber! Merkel plant Ausreiseverbote – NRW-Minister droht Touristen mit Konsequenzen

Hund in NRW: Vierbeiner versucht, Ente im Rhein zu fangen – das sollte er bitter bereuen

-------------------------------------

Bilanz der Suche in NRW: Taucher finden keinen Körper – aber dafür DAS

Mehr als zwei Stunden dauerte die Suchaktion. „Wir haben alles komplett abgesucht“, so der Polizeisprecher. Der Körper einer Person, die möglicherweise in den Fluss gestürzt sein könnte, war allerdings keine Spur.

+++ Flughafen Düsseldorf: Urlauber steht im Terminal und ist schockiert – „Flughafen sofort schließen“ +++

Stattdessen zogen die Einsatzkräfte gleich zwei Fahrzeuge aus dem Wasser: Einen Roller und ein Fahrrad. Unklar ist, ob diese möglicherweise schon vorher in den Fluss geworfen wurden.

Polizei lobt Zeugin nach Notruf in NRW

Die Zeugin habe jedenfalls nach Ansicht des Polizeisprechers alles richtig gemacht und ermutigte in solchen Fällen im Zweifel lieber den Notruf zu wählen. „Lieber einmal zu viel suchen, als einmal zu wenig“, sagte der Beamte.