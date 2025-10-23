Einbrecher steigt nachts in NRW-Pflegeheim ein – und missbraucht wehrlose Frauen

Fürchterliches Verbrechen in Löhne (NRW). Wie die Polizei mitteilt, gibt es Hinweise darauf, dass sich eine Person in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. Oktober) Zutritt zu einem Seniorenheim an der Nordbahnstraße verschafft hat.

Demnach wird der Einbrecher verdächtigt, mehrere Bewohnerinnen des NRW-Pflegeheims sexuell missbraucht zu haben. Der mutmaßliche Triebtäter ist auf der Flucht.

Missbrauch in NRW-Pflegeheim – Täter suchte wehrlose Frauen

Was sich in der Nacht auf Mittwoch im St. Laurentius Seniorenheim in Löhne zugetragen haben soll, ist absolut abstoßend. Eine Mitarbeiterin des Altenheims soll nach Angaben der „Bild“ die Polizei gerufen haben, weil einige Bewohner teilweise nackt umherirrten und verstört wirkten.

Demnach soll sich der Tatverdächtige offenbar gezielt Opfer gesucht haben, die geistig schwer eingeschränkt sind. Nach Angaben der Zeitungen sind die mutmaßlichen Opfer zwischen 89 und 96 Jahren alt. Was genau der Einbrecher den Seniorinnen angetan hat, ist aufgrund der schweren Demenzerkrankungen der Opfer bislang unklar. Sichtbare Verletzungen sollen die wehrlosen Frauen allerdings nicht davongetragen haben.

Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Ersten Ermittlungen zufolge könnte der mutmaßliche Täter gegen 1 Uhr in der Nacht durch eine unverschlossene Tür Zutritt zu dem Seniorenheim verschafft haben. Nach Angaben der „Bild“ wollen Mitarbeitende zu diesem Zeitpunkt Hilferufe vernommen haben, die sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht hätten zuordnen können.

Die Polizei Herford ermittelt jetzt „wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs zum Nachteil Widerstandsunfähiger“ und bittet Zeugen um Hilfe. Du hast etwas mitbekommen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter folgender Nummer: 05221 / 888-0.