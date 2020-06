NRW lockert Corona-Regeln erneut – doch diese Zahlen dürften Armin Laschet stark beunruhigen

In NRW gelten ab Montag weitere Lockerungen. Ministerpräsident Armin Laschet hat jedoch mit Vertrauensverlust in der Bevölkerung zu kämpfen.

Das dürfte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) so gar nicht schmecken...

Die Corona-Krise hat NRW besonders hart getroffen. Lediglich Bayern weist mehr Infizierte auf, als das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland. Armin Laschet hatte sich dabei dennoch stets als Vorreiter in Stellung gebracht, wenn es um mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen ging.

In NRW werden viele Einschränkungen folglich weiter aufgeweicht. Am Montag sind die neusten Lockerungen in Kraft getreten. Doch Laschets Linie, die ihm im April noch Höchstwerte bei der Wählerzufriedenheit verschafft hatte, trifft offenbar auf immer weniger Gegenliebe.

NRW: Neue Lockerungen treten in Kraft

Mehr als 38.000 Infizierte und 1.600 Tote – so lautet die Corona-Bilanz in NRW bis dato. Die hohen Tages-Zahlen von Neuinfizierten hat das Bundesland glücklicherweise hinter sich gelassen. Der Fokus liegt immer mehr auf der Nachverfolgung von Infektionsketten. Dementsprechend lockert NRW die Corona-Maßnahmen in Hinblick auf Mindestabstand und maximaler Personenzahl immer weiter auf.

Nachdem Geschäfte und Restaurants unter Auflagen öffnen durften, tritt am Montag eine ganze Reihe weiterer Lockerungen in Kraft. Hier ist der Überblick über die neuen Regelungen:

Feiern und Feste: Bars dürfen wieder öffnen, Hochzeiten, besondere Geburtstage, Abschlussfeiern und Familienfeste mit bis zu 50 Gästen dürfen unter Auflagen wieder gefeiert werden. Dazu zählen auch Abschlussfeiern. Die Personalien der Gäste müssen erfasst werden. Bei standesamtlichen Trauungen muss keine Maske mehr getragen werden.

Heiraten ist in NRW jetzt auch ohne Mundschutz wieder möglich. Foto: imago images / MiS

Sport : Im Freien wird Kontaktsport wie Fußball in Gruppen bis zu 30 Personen erlaubt. Bis zu 100 Zuschauer dürfen unter Auflagen die Sportanlagen betreten. Sportarten mit Körperkontakt sind auch in geschlossenen Räumen für Gruppen mit bis zu zehn Personen wieder möglich.

: Im Freien wird Kontaktsport wie Fußball in Gruppen bis zu 30 Personen erlaubt. Bis zu 100 Zuschauer dürfen unter Auflagen die Sportanlagen betreten. Sportarten mit Körperkontakt sind auch in geschlossenen Räumen für Gruppen mit bis zu zehn Personen wieder möglich. Handel : Floh- und Trödelmärkte sind unter Auflagen erlaubt. Geschäfte dürfen wieder mehr Kunden gleichzeitig in die Läden lassen.

: Floh- und Trödelmärkte sind unter Auflagen erlaubt. Geschäfte dürfen wieder mehr Kunden gleichzeitig in die Läden lassen. Freizeit: Auf öffentlichen Plätzen und in Parks darf wieder gegrillt werden. Wellnesseinrichtungen, Erlebnis- und Spaßbäder sowie Saunabetriebe dürfen unter Auflagen öffnen. In Theatern, Konzertsälen oder Kinos mit festen Sitzplätzen entfällt die Abstandsregelung von 1,5 Metern, wenn ein genauer Sitzplan aller Zuschauer erstellt wird.

Das bleibt weiter Verboten

Vieles, an das vor wenigen Wochen noch nicht zu denken war, ist also wieder möglich. Doch eine Rückkehr zum Status quo vor dem Corona-Ausbruch sind die Lockerungen nicht. Clubs, Diskotheken und Bordelle bleiben weiterhin geschlossen. Verboten sind zudem größere private Parties ohne Anlass und große Volksfeste. Im öffentlichen Raum dürfen sich Gruppen von maximal zehn Personen treffen. Im öffentlichen Nahverkehr, Geschäften und anderen Einrichtungen musst du weiter eine Mund-Nasen-Masken tragen.

Bei größeren Events gilt: Sie sind mit bis zu 100 Personen unter Auflagen erlaubt, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird und Teilnehmer rückverfolgt werden können. Bei mehr als 100 Zuschauern müssen sich Veranstalter mit den Gesundheitsbehörden abstimmen und erweiterte Schutzvorschriften einhalten.

Immer weniger Bürger zufrieden mit Laschet

Zu Beginn der Corona-Krise hatte das Handeln der Landesregierung in NRW bei den Menschen noch großen Anklang gefunden. Im April zeigten sich 65 Prozent der Befragten zufrieden mit Laschets Arbeit. Schon vor gut zwei Monaten hatte sich Laschet mit der Forderung nach Lockerungen profiliert, was nicht bei jedem gut ankam. Mehr dazu liest du >>> hier <<<.

Hätte zu diesem Zeitpunkt eine Landtagswahl stattgefunden – die CDU hätte wohl ein Traum-Ergebnis eingefahren. Doch seitdem sind Laschets Werte konsequent gefallen.

Die neueste Umfrage des Forschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins „Westpol“ zeigt ein deutliches Bild. Demnach sind nur noch 46 Prozent der Befragten aktuell mit der politischen Arbeit des Landeschefs zufrieden, 45 Prozent sind unzufrieden. Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CDU auf 37 Prozent, 3 Prozentpunkte weniger als im April.

Armin Laschet verliert an Wählerzuspruch. Das bekommt auch die CDU zu spüren. Foto: imago images / Ralph Sondermann

Die FDP läge unverändert bei 7 Prozent - damit hätte die schwarz-gelbe Landesregierung keine Mehrheit mehr im Düsseldorfer Landtag. Die SPD könnte nach ihrem Negativergebnis vom April leicht zulegen und käme auf 20 Prozent. Die Partei liegt damit gleichauf mit den Grünen, deren Wert unverändert ist. Die AfD erhielte 7 Prozent und damit einen Prozentpunkt mehr als im April. Die Linken würden mit unverändert 4 Prozent den Einzug in den Landtag verpassen. (dav/dpa)