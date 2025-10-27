Lkw-Fahrer liefert sich wilde Verfolgungsjagd durch NRW – Festnahme!

Am Samstagabend (25. Oktober) hat ein betrunkener LKW-Fahrer quer durch Eschweiler (NRW) für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Gegen 21.50 Uhr fuhr der 54-Jährige die Straße „An Wardenslinde“ entlang und beschädigte im Vorbeifahren ein geparktes Auto. Ein entgegenkommender Autofahrer aus Eschweiler wurde Zeuge und nahm sofort die Verfolgung auf.

Zusammen mit einem weiteren Autofahrer stoppte er den LKW, indem beide Fahrer den Weg blockierten. Doch der LKW-Fahrer ließ sich davon nicht beeindrucken. Er startete erneut und klemmte den 43-Jährigen zwischen seinem LKW und einem Auto ein. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, sein Fahrzeug blieb ebenfalls nicht unversehrt. Danach setzte der LKW-Fahrer seine gefährliche Fahrt durch NRW einfach fort.

Verfolgungsjagd durch NRW

Das Chaos rief weitere Verkehrsteilnehmer auf den Plan, die die Verfolgung aufnahmen. Ein Paar aus Düren gelang es schließlich, den LKW an der Friedensstraße zu stoppen. Sie schnitten dem Mann den Weg ab und zwangen ihn zum Anhalten. Er blieb jedoch in seiner Fahrerkabine sitzen und startete den Motor erneut, offenbar mit einem erneuten Fluchtversuch.

Zwei Streifenteams der Stolberger Polizei erreichten den LKW. Sie reagierten entschlossen: Die Beamten zerschlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs und setzten Pfefferspray ein. Erst dann gelang es der Polizei, den Fahrer zu überwältigen und festzunehmen. Das Chaos endete, doch die Liste der Verstöße ist lang. Der LKW-Fahrer war betrunken, ohne Führerschein unterwegs und verhielt sich extrem aggressiv.

Polizeieinsatz in NRW endet mit Festnahme

Der 54-jährige Fahrer aus Polen wurde vorläufig festgenommen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, sitzt er nun in Gewahrsam. Gegen ihn laufen zahlreiche Ermittlungsverfahren: Verkehrsunfall-Flucht, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, fahrlässige Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.