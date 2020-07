NRW: Lkw rast in Stauende – Urlauber aus Oberhausen stirbt bei Massencrash auf A31

Urlauber aus NRW waren voller Freude unterwegs, als ein schrecklicher Unfall auf der A31 die Fahrt zum Albtraum machte. Ein Mann aus NRW starb, 19 Menschen wurden verletzt.

NRW: Mann aus Oberhausen stirbt bei Lkw-Unfall

Das Unglück ereignete sich am Samstagvormittag auf der A31 bei Leer in Ostfriesland. Wegen einer einspurigen Fahrbahn hatte sich vor dem Emstunnel in Richtung Emden ein Stau gebildet, der vor allem aus Autofahrern aus NRW und den Niederlanden bestand.

Die Tragödie begann, als ein weißer Mercedes-Transporter auf das Stauende auffuhr. Fünf Wagen wurden durch den Aufprall ineinander geschoben, sechs Insassen wurden schwer eingeklemmt.

Darunter ein 57-jähriger Oberhausener, der tödlich verletzt wurde und noch an der Unfallstelle starb.

NRW: Versorgung der Verletzten besonders schwer

Polizei und Feuerwehr lösten Großalarm aus, vier Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Insgesamt wurden vier Personen, darunter ein kleines Kind, bei dem Massencrash schwer verletzt, 15 weitere Personen leicht. Neun Verletzte mussten per Hubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Ebenfalls tragisch: Auch drei Hunde waren in den beschädigten Autos. Zwei von ihnen kommen vorübergehend ins Tierheim – ein Tier war jedoch so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste.

Der 31-jährige Fahrer des Transporters, ein Mann aus Litauen, blieb unverletzt. Warum er ungebremst auf das Stauende auffuhr, ist unklar.