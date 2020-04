NRW: Lkw-Fahrer verharren seit Wochen auf Rastplatz an der A31 – als sie plötzlich DAS entdecken, fehlen ihnen die Worte

Was für eine großzügige nette Geste! Da staunten Lkw-Fahrer an der A31 in NRW an Ostern nicht schlecht, als sie diese Überraschung sahen.

Viele Truckerfahrer aus Osteuropa verharren derzeit an den Rastplätzen in der Republik, weil die Grenzen wegen des Coronavirus dicht sind. Sie konnten von NRW aus nicht nach Hause fahren, um das Osterfest mit ihrer Familie zu feiern.

NRW: Truckerfahrer werden an Ostern an Rastplätzen beschenkt

Wie die Ruhrnachrichten jetzt berichten, hat sich ein Ehepaar aus Dorsten etwas einfallen lassen. Heike und Thomas Hein haben mit 15 Geschenkkartons im Gepäck die Rastplätze der A31 abgeklappert, um die Männer am Osterfest zu überraschen. Firmen hatten zuvor die Spenden für die Lkw-Fahrer aus Litauen, Slowenien, Ukraine, Türkei, Polen oder Rumänien abgegeben.

„Unsere Idee war es, einigen Truckern, die über Ostern auf Rastplätzen auf die Rückreise warten, Danke zu sagen, dass sie Waren für uns fahren, und ihnen ein wenig das Osterfest zu verschönern“, sagt Heike Hein der Zeitung. Da ihr man selbst bei einer Spedition gearbeitet hatte, lag ihm das am Herzen.

Viele waren verunsichert, hätten gar nicht glauben können, dass ihnen etwas geschenkt werde - und trotz der Sprachbarriere verstanden sie die Geste und nahmen das Oster-Gebäck, Schokolade, Kaffee oder Salate laut Ruhrnachrichten dankbar an.

Eine Sache durfte bei den Ostergeschenken in dem Corona-Jahr aber sicher nicht fehlen: Eine Rolle Klopapier war wahrscheinlich das Kostbarste, was das Dorstener Ehepaar mitbrachte. (js)