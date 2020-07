NRW: Lkw fährt auf Fahrschulwagen auf – zwei Verletzte

Unfall in Wermelskirchen (NRW). Ein Fahrschullehrer wurde dabei verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Wermelskirchen (NRW) wurden am Donnerstagnachmittag, gegen 15:26 Uhr, zwei Personen verletzt.

Eine 17-jährige Fahrschülerin aus Wermelskirchen (NRW) fuhr mit ihrem Fahrlehrer auf der Dellmannstraße (B 51) in Richtung Remscheid. In Höhe der Einmündung Wolfhagener Straße musste die Fahrschülerin an einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten.

NRW/Wermelskirchen: Lkw-Fahrer kann nicht rechtzeitig bremsen

Ein hinter ihr fahrender Lkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Fahrschulwagen auf.

Bei dem Aufprall wurde die Fahrschülerin leicht verletzt, der Fahrlehrer hingegen schwer. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort behandelt. Der Fahrlehrer wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Verkehrsbehinderungen auf der B 51

Der Sachschaden wird auf insgesamt 5.500 Euro geschätzt. Der Fahrschulwagen musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen abgesperrt.