Zwei Tote bei fürchterlichem Frontal-Unfall in NRW – Frau und Kind schwer verletzt

Ein Unfall mit verheerenden Folgen hat sich am Samstagnachmittag (4. Oktober) in NRW ereignet. Bei einem Frontal-Zusammenstoß zweier Autos starben zwei Menschen. Zwei weitere, darunter ein Kind, erlitten schwere Verletzungen.

Wie die Feuerwehr Lippstadt (NRW) berichtet, ereignete sich der schreckliche Unfall am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf dem Hellinghäuser Weg, etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Lippstadt.

Schwerer Unfall in NRW – Auto gerät in Gegenverkehr

Nach bisherigen Informationen fuhr eine 21-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Mercedes Vito – aus Lippstadt kommend – in Richtung Hellinghausen. Nach ersten Erkenntnissen geriet die 21-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache mit ihrem Mercedes Vito auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 71-jährigen Fahrers aus Lippstadt. Seine Beifahrerin, die 70-jährige Ehefrau des Lippstädters, erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 71-jährige Fahrer des VW verstarb wenig später an der Unfallstelle im Rettungswagen.

+++ A45-Talbrücke Rahmede in NRW wird früher fertig – jetzt ist der Eröffnungstermin offiziell +++

Bei einem Frontal-Zusammenstoß in NRW ist ein Ehepaar ums Leben gekommen. Der VW Golf wurde massiv beschädigt. Foto: Mauermann / News 4 Video-Line TV

Die 21-jährige Fahrerin des Vito sowie ein achtjähriges Kind, das sich auf dem Beifahrersitz des Pkw befand, erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den Achtjährigen in eine Unfallklinik in NRW. Ein Rettungswagen brachte die 21-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es besteht bei beiden nach derzeitigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr.

Mehr News:

Ein Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis (NRW) wurde hinzugezogen, um die Unfallspuren zur Rekonstruktion des Unfalles genauestens zu dokumentieren. Beide Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Die Polizei sperrte den Hellinghäuser Weg für die Zeit der Unfallaufnahme komplett und leitete den Verkehr um. Das zuständige Verkehrskommissariat Soest nimmt nun die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache auf.