NRW: Linienbus brennt komplett aus – Busfahrer und Fahrgäste retten sich ins Freie

Hagen: Am Montagnachmittag ist ein Linienbus in der Innenstadt komplett ausgebrannt.

Hagen. Vollbrand eines Linienbusses in Hagen (NRW): Am Montag gegen 17 Uhr mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Hagen zum Stadttheater ausrücken. Davor stand ein Linienbus in Flammen.

NRW: Linienbus in Hagen komplett ausgebrannt

Wie die Feuerwehr Hagen auf Facebook mitteilte, wurde niemand verletzt. Fahrgäste und Busfahrer hätten sich alle selbstständig in Sicherheit bringen können.

-------------------------

Mehr News:

-------------------------

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die Flammen löschen. Der Linienbus wurde dabei komplett zerstört. Weitere Informationen, wie etwa zur Brandursache, konnte die Feuerwehr Hagen auf Nachfrage von DER WESTEN noch nicht liefern.