Viele Kunden aus NRW betroffen: Lidl warnt vor eigener Ware – bloß nicht dieses Produkt kaufen

Lidl-Kunden aus NRW aufgepasst!

Die Discounter-Kette hat einen Rückruf gestartet. Betroffen sind insbesondere deutsche Kunden aus NRW, die regelmäßig in die Niederlande zum Einkaufen fahren.

Lidl: Rückruf von Rinder-Würstchen

Aufgepasst: Lidl ruft in den Niederlanden Runder Saucijzen, also Rinder-Würstchen, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18. Januar 2025 zurück. HIER das betroffene Produkt im Detail:

Produkt: Rinder-Würstchen („Runder Saucijzen“)

Rinder-Würstchen („Runder Saucijzen“) Mindesthaltbarkeitsdatum: 18. Januar 2025

18. Januar 2025 Barcode: 4056489682035

4056489682035 Verkaufsstellen: Alle Lidl-Filialen in den Niederlanden, einschließlich derjenigen in der Nähe von Aachen, z.B. in Vaals.

Grund für die riesige Rückruf-Aktion ist, dass in den Würstchen STEC-Bakterien nachgewiesen wurden, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Schwangere und Kinder.

Denn die STEC-Bakterien können zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen, wie etwa blutigem Durchfall und in extremen Fällen zum hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS), das zu Nierenversagen führen kann.

Lidl in NRW: Kunden erhalten vollen Kaufpreis

Diese Rückruf-Aktion betrifft alle Lidl-Filialen in den Niederlanden, und das bedeutet auch, dass Kunden aus NRW, die in diesen Filialen einkaufen, von der Verunreinigung betroffen sein könnten. Wer also in den letzten Wochen die betroffenen Rinder-Würstchen gekauft hat, sollte diese keinesfalls verzehren und umgehend zurückgeben.

Lidl hat bereits Schritte unternommen, um die Produktionsprozesse zu überprüfen und sicherzustellen, dass derartige Vorfälle in der Zukunft vermieden werden. Doch für den Moment gilt: Sicherheit geht vor, also lieber die Würstchen zurückbringen und sich den vollen Kaufpreis erstatten lassen!