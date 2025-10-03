Nach traurigem Event-Aus in NRW gibt es einen Ersatz – DAS gab es so noch nie in Deutschland

Der bekannte Haldenzauber in NRW zog viele Besucher an, bevor er 2024 unerwartet endete. Im Golfpark Rothenbach in Wassenberg entstand daraufhin die Idee einer Alternative.

Eigner Eduard Müllenbruch und Geschäftsführer Sascha Kreuzberg planten ein neues Event, das zukünftig für magische Wintererlebnisse sorgen soll.

Der neue Lichterpark in NRW begeistert

Vom 14. November 2025 bis 18. Januar 2026 erleben Besucher beim Event „Die Zeitreise im Lichterpark NRW“ einen einzigartigen Spaziergang. Das Motto zur Deutschland-Premiere lautet: „Ein magisches Wintererlebnis durch Millionen Jahre Geschichte“, wie die „Rheinische Post“ berichtet. Highlights sind ein Rundgang durch die Evolution der Erde, der Geschichte lebendig und kreativ darstellt sowie die praktische Barrierefreiheit.

++ Das könnte dich auch interessieren: Phantasialand muss die Reißleine ziehen – Besucher verzweifeln: „Ich weine“ ++

Verantwortlich für den Lichterpark NRW ist Mischa Anton von Lumagica. Seine Erfahrungen nutzt er, um das Gelände ideal zu gestalten. Besucher erwarten interaktive Mitmach-Stationen sowie Shows mit Licht, Musik und Spezialeffekten. Spezielle Fotospots und kreative Details runden das Programm ab, ohne den Alltag des ansässigen Golfclubs zu stören.

Ein Event für jedes Alter in NRW

Der Rundweg ist 1,9 Kilometer lang und führt durch Themen wie den Urknall, das Mittelalter und die Industrialisierung. Über 300 leuchtende Figuren und mehrere Kilometer Lichterketten sorgen für visuelle Highlights in NRW. Den Abschluss bildet ein „Igludorf“ mit Glühwein, Essen und buchbaren Iglus für private Feiern.

Weitere News aus der Region:

Für eine entspannte An- und Abreise gibt es Shuttlebusse ab den benachbarten Gartencentern. „Ein Bus wird sicherlich 50 Autos vermeiden“, erklärte Sascha Kreuzberg. Tickets kosten 16 Euro für Erwachsene, elf Euro für Kinder, und es gibt ermäßigte Preise für Familien und Menschen mit Behinderung.

Mit dem Lichterpark NRW entsteht ein einzigartiges Event, das die Fantasie anregt und die Besucher verzaubert. Tickets sind unter www.lichterpark-nrw.de erhältlich. Wer dieses magische Wintererlebnis erleben möchte, sollte sich den Termin unbedingt merken!