NRW: „Überfallartig“! Mann vergewaltigt junge Frau im Park – Polizei macht verdächtigen Fund

Eine junge Frau hat in der Nacht auf Mittwoch (20. September) in NRW einen absoluten Albtraum durchmachen müssen. Die 21-Jährige war gegen 1.45 Uhr in Leverkusen-Schlebusch unterwegs.

Sie ahnte nicht, dass sie zu diesem Zeitpunkt in der Dunkelheit beobachtet wurde. Ihr Peiniger warnte nur auf den richtigen Moment. Auf der Straße „Dhünnberg“ schlug der Mann plötzlich zu.

NRW: Junge Frau in Park gezerrt und vergewaltigt

Wie die junge Frau später bei der Polizei aussagen sollte, sprach der Unbekannte sie an, bevor er sein Opfer ohne Vorwarnung in die nahegelegene Parkanlage zerrte. Dann fiel der Mann über die 21-Jährige her. Die Polizei Köln spricht von einer „überfallartigen Vergewaltigung“.

Nach der brutalen Tat ließ der Vergewaltiger von der Frau ab und machte sich ihren Angaben zufolge Richtung Sauerbruchstraße davon. Die junge Frau rief die Polizei, die in kurze Zeit später eine verdächtige Entdeckung machte.

Hat der Täter sein Fahrzeug zurückgelassen?

So fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen schwarz/neongrünen Tretroller der Marke „Hudora“. Seitdem fragen sich die Beamten, ob der Täter diesen möglicherweise zurückgelassen haben könnte. Die Ermittler bitten deshalb nicht nur nach Hinweisen, die zur Identifizierung des Vergewaltigers führen können, sondern auch nach dem Besitzer des Tretrollers. Sollte dieser gestohlen worden sein, könnte der Zeitpunkt des Diebstahls möglicherweise Hinweise auf den Bewegungsradius des Täters liefern können.

So wird der Vergewaltiger beschrieben:

etwa 20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

sportliche Figur

Zur Tatzeit soll der Mann einen hellen Jogginganzug mit weißen Streifen und hellblaue Schuhe getragen haben.

Du hast in der Nacht auf Mittwoch etwas Verdächtiges im Bereich des Tatorts gesehen oder kannst Angaben zu dem Vergewaltiger oder dem Nutzer des Tretrollers machen? Dann melde dich bitte bei den Ermittlern der Polizei Köln unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.