NRW: Banküberfall! Polizei fahndet nach bewaffneten Räubern

Leverkusen. Filmreife Szenen in NRW! In Leverkusen überfielen am Freitagmittag zwei Männer eine Bankfiliale. Um kurz vor 12 Uhr betraten sie die Bank an der Küppersteger Straße - bewaffnet und mit Sturmhauben.

Dann ging alles ganz schnell. Nach ihrem Coup türmten die Männer mit einem Motorroller. Jetzt ist die Polizei in NRW auf der Suche nach den Flüchtigen, bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

NRW: Täter verlangt Geld mit gezogener Waffe

Die Täter gingen dabei offenbar schnell und professionell vor. Während der eine Täter mit gezogener Waffe in der Bank nach Geld verlangte, wartete der andere mit einem Motorroller im Eingangsbereich.

Mit der Pistole bedrohte der Mann dabei mehrere Bankangestellte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nachdem er das Geld ausgehändigt bekommen hatte, stieg er auf den Roller seines Komplizen, beide Männer flohen in unbekannte Richtung.

Polizei mit dringender Bitte

Für die Polizei ist der Fall besorgniserregend. Mit Hochdruck starteten die Behörden die Suche nach dem Duo. Die beiden Männer sind weiter flüchtig. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

So beschreibt die Polizei den Täter in der Bank:

schlank

etwa 1,85 Meter groß

dunkle Jacke, dunkle Hose (vermutlich Cargohose), dunkler Gürtel und dunkle, dreckige Schuhe

rote Handschuhe, Sturmhaube und einen Rucksack

Die Kriminalpolizei Köln sucht nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Auffälliges im Umkreis des Tatorts auf der Küppersteger Straße beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern oder ihrem Aufenthaltsort geben können. Da der Mann bewaffnet ist, solltest du ihn aber auf keinen Fall selbst ansprechen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0221 229-0 oder per Mail (poststelle.koeln@polizei.nrw.de) an. (dav)