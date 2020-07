NRW: Frau brutal getötet – Polizei fahndet mit Hubschrauber nach IHM

Leverkusen. Nach einem brutalem Angriff in NRW ist am Freitagnachmittag eine Frau gestorben. Der schreckliche Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Köln in einem Haus an der Virchowstraße in Leverkusen.

Dort soll ein Mann im Hausflur des Opfers im Stadtteil Schlebusch zugeschlagen haben. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht. Die Polizei jagt ihn unter anderem mit einem Hubschrauber und bittet die Öffentlichkeit in NRW um Mithilfe.

Die Polizei setzt bei der Fahndung nach dem Angreifer einen Hubschrauber ein. (Symbolbild) Foto: imago images / Rüdiger Wölk

NRW: Frau in eigenem Hausflur getötet – Zeugen beschreiben Tatverdächtigen

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der bislang unbekannte Mann die Frau im Flur ihres Hauses an der Virchowstraße angegriffen haben.

Dabei erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen. Für sie sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Hintergründe des Geschehens, etwa ob sich der Angreifer und das Opfer kannten, sind bislang völlig unklar. Auch gibt es derzeit noch keine Informationen zur Identität der Verstorbenen. Zeugen konnten den flüchtigen Tatverdächtigen allerdings der Polizei beschreiben.

Tötungsdelikt in NRW: Polizei jagt diesen Mann

Die sofort eingerichtete Mordkommission hat eine Großfahndung angeordnet. Bei der Suche nach dem Angreifer setzen die Beamten auch auf die Hilfe aus der Öffentlichkeit.

So haben Zeugen den Tatverdächtigen beschrieben

Etwa 50 Jahre alt

Schwarze Hautfarbe

Etwa 1,60 Meter groß

So war der Mann zum Zeitpunkt des Angriffs in NRW gekleidet

beige-olivgrüne farbene Jacke

Basecap

Rucksack

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu dem gesuchten Tatverdächtigen machen? Dann melde dich bitte bei der Mordkommission unter der Nummer 0221 229-0 oder per Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ak)