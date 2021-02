NRW: Leiche in Minden gefunden – Körper total verbrannt

Am Montagmorgen wurde in Minden (NRW) eine Leiche gefunden.

Nachdem zunächst in der Straße Am Fort C in Minden (NRW) ein Brand gemeldet wurde, fanden Polizisten dort eine verbrannte Leiche vor.

Verbrannte Leiche in Minden (NRW) gefunden

Die Mordkommission Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen, um die Todesursache zu klären.

Am Dienstag soll die Obduktion des Leichnams erfolgen.

Umstände des Todes sind noch unklar

Die Straße Am Fort C führt zu einem Park, daneben ist eine Wohnsiedlung.

Die Umstände des Todes sind noch völlig unklar. (fb)