Trotz Krankschreibung: NRW-Lehrer in mehreren TV-Kochshows aufgetreten?

Riesen-Wirbel um einen Lehrer aus NRW: Obwohl er zwölf Monate krankgeschrieben war, soll er in mehreren TV-Kochshows aufgetreten sein, berichtet die „Bild“.

Jetzt könnte es dem Lehrer aus NRW an den Kragen gehen. Ob diese Sendungen während der Krankschreibung live ausgestrahlt oder vorab aufgezeichnet wurden, spielt dabei eine entscheidende Rolle.

NRW-Lehrer trotz Krankschreibung in TV-Kochshow?

Die Bezirksregierung Köln hat ein Disziplinarverfahren gegen den Pädagogen eingeleitet. Man habe ihn zunächst aufgefordert, die Vorwürfe schriftlich zu erklären, wie ein Sprecher auf Nachfrage der Zeitung mitteilte. Da „zureichende tatsächliche Anhaltspunkte“ bestünden, ermittelt nun die Behörde. Die Identität des Lehrers bleibt aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim.

Mögliche Konsequenzen könnten hart ausfallen: Neben einem Verweis oder einer Gehaltskürzung könnte dem Lehrer die Entfernung aus dem Schuldienst drohen. Selbst der Verlust seines Beamtenstatus steht im Raum, so die „Bild„.

Langzeit-Krankschreibungen beschäftigen NRW-Politik

Erst Anfang des Jahres hatte der Fall einer Lehrerin aus dem Ruhrgebiet für Schlagzeilen gesorgt. Die Pädagogin war sagenhafte 16 Jahre dem Schuldienst ferngeblieben, ohne jemals von einem Amtsarzt untersucht worden zu sein. Der Skandal kam erst ans Licht, als sich Zuständigkeiten bei den Behörden änderten (mehr dazu hier >>>).

Aktuell sind in NRW rund 1388 Lehrer langfristig krankgeschrieben, über die Hälfte ist länger als sechs Monate im Krankenstand. Bemerkenswert: 47 Lehrkräfte melden sich seit über drei Jahren arbeitsunfähig, 14 sogar seit mindestens fünf Jahren. Nur knapp die Hälfte dieser Personen muss sich von einem Amtsarzt auf ihre Dienstfähigkeit hin prüfen lassen.