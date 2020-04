NRW: Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat einen bewegenden Brief von höchster Stelle erhalten.

NRW: Laschet erhält persönlichen Brief von IHM – „Lieber Armin ...“

Düsseldorf. Berührender Brief für den Ministerpräsidenten von NRW!

Armin Laschet (CDU) hat einen Brief von Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron erhalten. In dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, drückt er seine Dankbarkeit gegenüber dem Land NRW aus, das während der Corona-Pandemie auch schwer erkrankte französische Patienten aufgenommen und behandelt hat. Dabei scheut der Staatschef auch vor sehr persönlichen Formulierungen nicht zurück.

NRW: Armin Laschet erhält persönlichen Brief von Emmanuel Macron

Das Schreiben Macrons beginnt mit der förmlichen Anrede Laschets und der handschriftlichen Ergänzung „Cher Armin“ (Lieber Armin). Macron betonte in seinem Brief: „Den betroffenen Personen, bei denen ein schwerer Verlauf der Krankheit festgestellt wurde, konnte auf diese Weise die bestmögliche medizinische Versorgung zuteil werden.“

Sie kennen und schätzen sich: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (l.) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r.) Foto: imago images / Future Image

Zudem würdigte der französische Präsident das „beispiellose Engagement, mit dem Nordrhein-Westfalen Frankreich in einer schwierigen Lage beisteht, die uns alle auf eine harte Probe stellt.“

------------

Mehr aus NRW:

--------------

Ende März waren acht schwer erkrankte Patienten von Metz aus nach Essen verlegt worden. Ein 76-Jähriger starb am Montag im dortigen Uni-Klinikum, zwei weitere Männer konnten - deutlich stabilisiert - bereits nach Frankreich zurückkehren. Weitere Patienten werden weiter in Essen versorgt. (at, mit dpa)