NRW: Drei Leichen im Kreis Düren aufgefunden – Staatsanwaltschaft mit neuen Erkenntnissen

Langerwehe. Die Polizei hat am Samstag in einem Haus in Langerwehe im Kreis Düren (NRW) bei Aachen drei Tote gefunden.

Es handele sich um eine 60 Jahre alte Frau, eine 45 Jahre alte Frau und einen 43 Jahre alten Mann, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts. „Zum jetzigen Zeitpunkt vermuten wir, dass die drei infolge von scharfer Gewalt verstorben sind.“

Das bedeute, dass etwas Scharfes in den Körper eingedrungen sei. Es gebe keine Hinweise darauf, „dass eine vierte Person in das Geschehen involviert war“.

NRW/Kreis Düren: Leichen blutüberströmt aufgefunden

Nach Informationen der „Aachener Nachrichten“ soll es sich bei den Toten um drei Erwachsene handeln, die alle blutüberströmt gewesen sein sollen. Gegen 10 Uhr am Samstagmorgen seien sie entdeckt worden.

Es werde deshalb auch nach keinem Täter gefahndet. Möglicherweise handele es sich um Suizid oder erweiterten Suizid, doch das sei Spekulation, betonte Schlenkermann-Pitts. Bei einem erweiterten Suizid bringt eine Person erst andere und dann sich selbst um.

Leichen werden am Sonntag obduziert

Man wisse noch nicht genau, was passiert sei. Die Leichen würden am Sonntag obduziert. Es handele sich um „drei deutsche Bewohner eines Zweiparteienhauses“. Sie seien am Samstagmorgen von jemandem aufgefunden worden, der dann die Polizei alarmiert habe. (dpa/mb)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.