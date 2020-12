NRW: Schwerer Unfall mit zwei Autos – Rettungshubschrauber im Einsatz

Einen schweren Unfall hat es in Langenfeld in NRW gegeben.

Langenfeld. In Langenfeld in NRW ist es an Heiligabend zu einem schweren Unfall zwischen zwei Autos gekommen.

Die beiden Wagen waren in Langenfeld (NRW) frontal kollidiert und zerstört. Mehrere Menschen sind laut der Polizei verletzt worden.

Schwerverletzter musste ins Krankenhaus geflogen werden

in Schwerverletzter musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher noch unklar.

Die Ermittlungen laufen. (fb)