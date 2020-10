NRW: Frau nimmt 19-Jährigem die Vorfahrt – dann kracht es gewaltig

NRW: Der schwarze Opel landete nach dem Unfall in Langenfeld auf dem Dach.

Langenfeld. Heftiger Unfall am Freitagnachmittag in Langenfeld (NRW). Nach ersten Ermittlungen der Polizei Mettmann hat eine VW-Fahrerin (50) gegen 16.25 Uhr einem schwarzen Opel in der Bahnstraße, Ecke Immigrather Straße die Vorfahrt genommen.

Der 19-Jährige am Steuer des Opels konnte nicht mehr ausweichen. Sein Auto wurde bei dem Unfall in NRW ausgehebelt und schleuderte durch die Luft.

NRW: Frau nimmt Opel-Fahrer die Vorfahrt – Auto landet auf Dach

Nach Angaben der Polizei war der Hildener auf der Bahnstraße Richtung Zentrum unterwegs, als plötzlich der VW aus der Bahnstraße auf seine Spur fuhr.

Der junge Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, krachte in das Auto der Langenfelderin, hob ab und kam auf dem Dach zum Liegen.

Unfallbeteiligte schwer verletzt im Krankenhaus

Bei dem heftigen Aufprall zogen sich beide Unfallbeteiligten schwere Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und wurden dann zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem Sachschaden im Wert von rund 30.000 Euro aus.

Während Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bahnstraße vorübergehend gesperrt werden. (ak)