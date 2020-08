NRW: Junge (10) flieht vor unheimlichem Mann – ER war sein Verfolger

Langenfeld. Schockmoment für Steven auf dem Heimweg von der Schule in Langenfeld (NRW)!

Der Zehnjährige muss mitansehen, wie ein Mann in etwa 30 Metern Entfernung an einem Jugendlichen zieht und zerrt. Als dieser sich losreißt, hat der Mann plötzlich Steven im Blick.

NRW: Junge (10) wird von verdächtigem Mann verfolgt

„Der Mann blickte dann in meine Richtung und winkte mich zu ihm“, erinnert sich Steven. In seiner Panik ergriff der Junge sofort die Flucht – doch der Mann verfolgte ihn.

Auf einer Baustelle wandte sich der verängstigte Zehnjährige schließlich an einen Arbeiter. „Bitte rufen Sie die Polizei. Der Mann verfolgt mich“, soll er ihm gesagt haben. Über seine GPS-Uhr hatte Steven bereits seine Mutter (43) verständigt, die sich natürlich umgehend auf den Weg zu ihrem Sohn machte.

Die Bauarbeiter konnten den Mann bis zum Eintreffen der Ordnungshüter festhalten. Doch was die Polizisten später herausfanden, ist schier nicht zu glauben.

Mann war aus Psychiatrie geflohen

Denn bei dem Mann handelte es sich um einen 43-Jährigen, der in der Vergangenheit auch gewalttätig wurde. Er war in die LVR-Klinik in Langenfeld eingewiesen worden, gilt als psychisch krank und hätte das Gelände unter keinen Umständen verlassen dürfen. Das Verrückte an der Sache: „Die Klinik hatte gar nicht bemerkt, dass er verschwunden war. Ein Skandal!“, meint Stevens Mutter.

Die LVR-Klinik in Langenfeld hatte gar nicht bemerkt, dass der Mann ausgebrochen war. Foto: imago images / Rech

Rechtsanwalt Martin Lauppe-Assmann hat Strafanzeige gegen die Klinik erstattet. „Die Klinik muss sich überprüfen. In der Privatwirtschaft hätte so etwas personelle Konsequenzen“, lautet die Einschätzung des Anwalts. Die Polizei ermittelt gegen den entflohenen 43-Jährigen nun wegen Bedrohung und Freiheitsberaubung, wie eine Polizeisprecherin gegenüber „Bild“ mitteilte. (at)